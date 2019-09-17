Урок безопасности, проведенный на железной дороге, запомнится на всю жизнь

Урок безопасности для школьников сегодня провели прямо на железнодорожных путях. Они разделяют поселок Мулянка на две части, поэтому угроза попасть под поезд здесь крайне высокая. Составы проходят каждые восемь минут. О чем нужно помнить прежде всего: поезд, это не велосипед и не автомобиль. сразу он не остановится, его тормозной путь может достигать километра.

"Урок безопасности" семиклассники Мулянской средней школы постигают в самых, что ни на есть, реальных условиях. Посёлок на две части разделяет железная дорога. Выбор между "удобно" и "безопасно" приходится делать каждый день.

Мулянка - станция, хоть и промежуточная, но стратегически важная в масштабах всей страны. Через этот небольшой двухкилометровый участок проходит Транссибирская железнодорожная магистраль. Другими словами, каждые 8 минут здесь курсируют все поезда направлений от Владивостока до Москвы.

Вербальные знания семиклассники закрепили с помощью упражнений на моторику. Большинство баллончик с краской в руках держали впервые. Граффити-опыт понравился. А на плитах вблизи опасного перехода появились сочные предостережения: "Сними наушники и капюшон!", "Мама, возьми меня за руку", "Переход для Камикадзе", "Не рискуй, жизнь даётся один раз".

С начала года на железнодорожных путях в Прикамье получили травмы 29 человек. Из них трое несовершеннолетних. 15 происшествий закончились смертельным исходом. Свердловская железная дорога напоминает о необходимости соблюдать правила поведения вблизи дорог взрослых. С тех, кого дети берут пример в первую очередь.