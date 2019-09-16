← Ретрогараж отправился в автопробег по северу Прикамья
Как лесопромышленники Прикамья отметили профессиональный праздник →
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.09.2019
Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
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← Ретрогараж отправился в автопробег по северу Прикамья
Как лесопромышленники Прикамья отметили профессиональный праздник →
Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
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|13.09.2019 в 15:06
|12.09.2019 в 21:55
|11.09.2019 в 21:38
|11.09.2019 в 21:18
|10.09.2019 в 21:23
|13.09.2019 в 09:50
|12.09.2019 в 22:27
|11.09.2019 в 15:51
|28.08.2019 в 18:11
|28.08.2019 в 14:26
Аномалии погоды и урожай садовых культур
Как лесопромышленники Прикамья отметили профессиональный праздник
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.09.2019
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Ретрогараж отправился в автопробег по северу Прикамья
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«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.09.2019
Пермякам напомнили о вреде алкоголя
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.09.2019
Десятки автовладельцев Мотовилихи обнаружили сегодня утром крайне неприятный сюрприз
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.09.2019
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