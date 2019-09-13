Ретрогараж отправился в автопробег по северу Прикамья
Колонну ретро автомобилей возглавит 21я Волга.Сегодня ретро машины прибудут в город Чусовой, а затем в Горнозаводск и Губаху. В субботу посетят Кизел, Яйву, Усолье и Соликамск. В воскресенье побывают в Березниках. Экспонаты проедут по центральным улицам и площадям - о своем передвижении будут сообщать на страничке музея ретро гараж в соц сетях.
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