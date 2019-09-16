Как лесопромышленники Прикамья отметили профессиональный праздник
С небывалым размахом отметили День работников леса в поселке Уральский. Здесь устроили шоу, где прозвучали популярные хиты 80-х и 90-х. В исполнении тех самых, звезд российской эстрады.
Кажется, что все самые яркие звезды российского шоу-бизнеса приехали в поселок Уральский, чтобы поздравить работников леса с их профессиональным праздником. Но для начала торжественная часть - ведомственными наградами отмечают лучших сотрудников.
Ощепков в этом году отметил 30-летний юбилей профессиональной деятельности. На «Свезе» Ощепковы трудятся всей династией. Владимир рассказал нам, что с каждым годом поставленные задачи решать становится все интереснее.
Владимир Ощепков, инженер-электроник отдела промышленной автоматики ООО «Свеза Уральский»:
- Очень много стало автоматики - как раз по моему профилю, начинал работать на прямом производстве, постепенно ушел в обслуживание.
В этом году на основном производстве первого фанерного корпуса «Свезы» запустили линию ребросклеивания «Хашимото». Улучшилось и качество продукта - пермскую фанеру из березы сегодня знают практически во всем мире.
Денис Мальцев, руководитель комбината ООО «Свеза Уральский»:
- Мы серьезно очень снизили расход сырья, мы действительно относимся серьезно к лесопользованию. Разрабатываем большую экологическую программу, которая нам в будущем позволит оптимизировать потребление воды и потребление энергоресурсов.
В социальных акциях компании, например, по высадке деревьев, традиционно участвует «Свеза Актив» - это молодые инициативные работники.
- Очень приятно, что компания поддерживает эти молодые инициативы.
День работников лесоперерабатывающей промышленности традиционно превращается в настоящий праздник для всего поселка. Здесь принято весело отдыхать, вкусно есть и наслаждается интересной шоу-программой.
Участниками которой в этот раз стали сами работники леса - на сцене они точь-в-точь изобразили Надежду Кадышеву, группу «Тату», «Балаган Лимитед» и Артура Пирожкова.
Кульминацией праздника стало выступление самого настоящего Ромы Жукова, главный хит которого пели всем стадионом.
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