Борьба с неплательщиками за тепло становится все жестче
Пермские теплоэнергетики совместно с судебными приставами провели рейд по должникам за тепло и горячую воду в Мотовилихинском районе. На старте отопительного сезона отношение к должникам особенно непримиримое. Чтобы лишиться бытовой техники или автомобиля, необязательно иметь большой долг – к печальным последствиям может привести неоплата всего за несколько месяцев. В Пермском филиале "ЭнергосбыТ Плюс" акцентируют внимание "забывчивых" прикамцев на необходимости вовремя оплачивать счета, не дожидаясь "красных квитанций", возбуждения судебных производств и неприятной процедуры конфискации.
Наталья Головина, ведущий специалист "ЭнергосбыТ Плюс":
Наша компания убедительно просит клиентов проверить наличие задолженности, посмотреть свои квитанции, особенно тех клиентов, которые находились в длительных отпусках, проживали на даче. И перед отопительным сезоном погасить всю имеющуюся задолженность.
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