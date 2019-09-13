Борьба с неплательщиками за тепло становится все жестче

Пермские теплоэнергетики совместно с судебными приставами провели рейд по должникам за тепло и горячую воду в Мотовилихинском районе. На старте отопительного сезона отношение к должникам особенно непримиримое. Чтобы лишиться бытовой техники или автомобиля, необязательно иметь большой долг – к печальным последствиям может привести неоплата всего за несколько месяцев. В Пермском филиале "ЭнергосбыТ Плюс" акцентируют внимание "забывчивых" прикамцев на необходимости вовремя оплачивать счета, не дожидаясь "красных квитанций", возбуждения судебных производств и неприятной процедуры конфискации.





Наталья Головина, ведущий специалист "ЭнергосбыТ Плюс":

Наша компания убедительно просит клиентов проверить наличие задолженности, посмотреть свои квитанции, особенно тех клиентов, которые находились в длительных отпусках, проживали на даче. И перед отопительным сезоном погасить всю имеющуюся задолженность.