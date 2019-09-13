Пермскому Сорбенту - 80!

80-летний юбилей отмечает старейшее в крае производственное предприятие «Сорбент».

26 августа 1939 года – официальная дата создания предприятия «Сорбент». 80 лет – это очень длинная история с колоссальными достижениями и сотнями тысяч сотрудников, трудившихся на благо завода.

Завод в 1939 году – всего один цех по производству различных видов активированного угля. В 70-е годы – это мощный производственный комплекс с численностью сотрудников в одном цехе до 500 человек. Сегодня – это динамично развивающееся многопрофильное предприятие, российский лидер в производстве активированных углей, один из ведущих производителей средств индивидуальной защиты органов дыхания

Компания производит надежные средства защиты органов дыхания, активированный уголь, коагулянты, бытовые фильтры. С успехом реализует проекты по водоподготовке.

Вся продукция направлена на защиту здоровья людей и охрану окружающей среды. Сегодня, предприятие располагает современным оборудованием, позволяющим получать продукцию отвечающую мировым стандартам. 40 торговых марок активированного угля, противогазы и респираторы предприятия востребованы в России и за рубежом. С 2018 года «Сорбент», вместе с тремя ведущими отечественными производителями средств защиты органов дыхания работает под брендом «Зелинский групп». Названный в честь русского химика Николая Зелинского - создателя активированного угля и первого эффективного противогаза.

Борис Дубовик, генеральный директор управляющей организации ООО «Зелинский групп»:

- У предприятия долгий, богатый путь. На этом пути было всё: и достижения, и взлёты, и неудачи. Но, завод всегда справлялся с ними. Справлялся благодаря своим людям, благодаря, той команде профессионалов, которая всегда здесь работала. И работает сейчас мы с перспективой смотрим в будущее, мы строим новое производство.







