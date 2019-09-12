Чемпионат Пермского края по плаванию стартовал сегодня в бассейне СК «Олимпия»

В спортивном комплексе "Олимпия" сегодня открылся Чемпионат Пермского края по плаванию. 248 спортсменов соревнуются за возможность попасть в сборную и продолжить выступление на зональных, российских, и, если, повезёт, международных стартах. За состязаниями - следит корреспондент Мария Белостоцкая.