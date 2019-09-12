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← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.09.2019

Чемпионат Пермского края по плаванию стартовал сегодня в бассейне СК «Олимпия»

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В спортивном комплексе "Олимпия" сегодня открылся Чемпионат Пермского края по плаванию. 248 спортсменов соревнуются за возможность попасть в сборную и продолжить выступление на зональных, российских, и, если, повезёт, международных стартах. За состязаниями - следит корреспондент Мария Белостоцкая.

Метки: Спорт, В России

Опубликовано: 12.09.2019 в 22:27 в рубрике - Вести Пермь

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