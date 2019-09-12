«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.09.2019
Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
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Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
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|11.09.2019 в 21:38
|11.09.2019 в 21:18
|10.09.2019 в 21:23
|10.09.2019 в 21:15
|09.09.2019 в 22:31
|11.09.2019 в 15:51
|28.08.2019 в 18:11
|28.08.2019 в 14:26
|25.08.2019 в 23:35
|20.08.2019 в 22:24
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.09.2019
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«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.09.2019
Пермякам напомнили о вреде алкоголя
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.09.2019
Десятки автовладельцев Мотовилихи обнаружили сегодня утром крайне неприятный сюрприз
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.09.2019
Итоги избирательной кампании в Прикамье подвели на брифинге Единой России
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 06.09.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 05.09.2019
С инструментами господдержки малого бизнеса познакомились в районах Пермского края
Сколько зарабатывают операторы «видеотреног» на пермских дорогах
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