Сколько зарабатывают операторы «видеотреног» на пермских дорогах
В Пермском крае в сфере фиксации превышения скорости на дорогах коррупционной составляющей нет - заявили сегодня в краевом Центре безопасности дорожного движения. Абсолютно все камеры с радарами, даже мобильные, принадлежат этой государственной структуре. Привлекаемые частные лица получают почасовую оплату труда. А еще теперь расположение всех комплексов можно наблюдать на интерактивной карте в интернет. Зачем привычных гаишников заменяют электронными глазами? подробнее в репортаже >>
В век блогерства таких видео всё больше: сетевые активисты призывают своими силами разбираться с операторами ненавистных треног, а для начала требовать документы. Ведь механизм и смысл работы передвижных камер кажутся очевидными, здесь - даже сотруднику ГИБДД.
В большинстве российских городов работу так называемых треног обеспечивают частные организации. Год назад один из автоэкспертов даже озвучил цифры: подобного рода предприниматели получают 233 рубля с каждого штрафа. На мысли навела и конкретно пермская история - с появлением из ниоткуда знака с ограничением 40 км в час в аккурат рядом с передвижной камерой. Пожалуй, впервые так подробно говорим на эту тему в Центре безопасности дорожного движения. Оказывается, в Пермском крае нет частных треног: все 50 комплексов, которые встречаются на дорогах, принадлежат этой государственной организации. Теперь и они, и стационарные камеры, отображаются на специальной
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