Сколько зарабатывают операторы «видеотреног» на пермских дорогах

В Пермском крае в сфере фиксации превышения скорости на дорогах коррупционной составляющей нет - заявили сегодня в краевом Центре безопасности дорожного движения. Абсолютно все камеры с радарами, даже мобильные, принадлежат этой государственной структуре. Привлекаемые частные лица получают почасовую оплату труда. А еще теперь расположение всех комплексов можно наблюдать на интерактивной карте в интернет. Зачем привычных гаишников заменяют электронными глазами? подробнее в репортаже >>

В век блогерства таких видео всё больше: сетевые активисты призывают своими силами разбираться с операторами ненавистных треног, а для начала требовать документы. Ведь механизм и смысл работы передвижных камер кажутся очевидными, здесь - даже сотруднику ГИБДД.