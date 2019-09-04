«Питстоп» у спасателей из Газпрома почти как в Формуле-1!

На учебном полигоне «Газпрома» в Перми сегодня было не до условностей. Все утечки реальные, хоть и заранее спланированные. Так что конкурс профмастерства среди аварийных бригад был больше похож на ликвидацию ЧС.

Питстоп почти как в «Формуле-1». Для работников аварийно-диспетчерской службы умение быстро заменить поврежденное колесо также важно, как и слаженная работа по ликвидации аварии с газом.

На учебном полигоне «Газпром газораспределение Пермь» ликвидация открытого горения в результате утечки на подземном газопроводе проходит без промедления и права на ошибку. За процессом со стороны наблюдают судьи.

Ещё одно испытание - утечка в блочном пункте редуцирования газа. И вновь никаких условностей. Прорыв реальный.

Или, к примеру, газовый колодец, выстроенный над землей, чтобы удобнее наблюдать за манипуляциям внутри. Замена прокладки производится без отключения, вентиляция колодца идет через тканевый рукав.

Отдельный тур - оказание первой доврачебной помощи.

Специалисты должны не только локализовать аварию в кратчайшие сроки, но и оказать медицинскую помощь пострадавшему до приезда скорой. Например, сделать непрямой массаж сердца, для этого здесь есть специальный прибор, который определяет силу нажатия и верность всех действий.

В конкурсе аварийно-диспетчерских служб «Газпром газораспределение Пермь» приняли участие бригады шести филиалов: Березниковского, Краснокамского, Пермского, Пермского районного, Чайковского и Чусовского.

По итогам лучшей командой стала аварийная бригада Пермского филиала, при этом остальные, случись реальное ЧП, справятся определенно не хуже. Поставленные задачи по ликвидации происшествий выполнили все газовики.