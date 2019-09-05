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«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 05.09.2019 →

С инструментами господдержки малого бизнеса познакомились в районах Пермского края

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В Орде сегодня местным бизнесменам читали полезную лекцию. Такие встречи по всему региону организует Пермская краевая корпорация развития малого и среднего предпринимательства, на базе которой работает и центр образовательных услуг. Там говорят: бизнес это не только деньги, но и умения, а за ними знания.

Тема лекции - "Пожарно-технический минимум", слушатели - предприниматели Ординского района. Свой бизнес - это сотрудники, помещения, а стало быть, надо соблюдать правила пожарной безопасности, начиная с наличия огнетушителей и заканчивая обучением персонала.

Всё это составляющие ведения бизнеса. Требований много, все надо соблюдать. А инициатором такой встречи выступила региональная корпорация развития малого и среднего предпринимательства, сервисный центр "Мой Бизнес". Приглашаются все желающие.

И надо сказать, что пятьдесят процентов таких мероприятий проходит как раз в территориях края, это лекции, тренинги и семинары.

Способов содействия развитию бизнеса в регионе много, рассказал собравшимся руководитель корпорации Илья Неустроев. Это одна из приоритетных задач в крае. Информирование, обучение, финансовое содействие - специально для этого в краевом центре и работает сервисный центр "Мой бизнес".

Илья Неустроев, генеральный директор Корпорации развития малого и среднего предпринимательства Пермского края:

- Мы должны показать положительный практический опыт, который мы достигаем в рамках сотрудничества между бизнесом и правительством Пермского края.

И механизм работает. Например, предприниматель Николай Генералов смог получить льготный займ для развития бизнеса - он занимается выращиванием зерновых и овощей, а сейчас добавились лесозаготовка и деревообработка, потребовалась покупка лесовоза.

Николай Генералов, предприниматель:

- Обратились, собрали пакет документов, и под залог лесовоза и под залог пермского гарантийного фонда получили деньги, полтора миллиона рублей, под восемь процентов годовых на три года.

Это только один из примеров, говорит Илья Неустроев, и не стоит забывать, что каждое начатое дело, кроме непосредственно извлечения прибыли - это целая цепочка важных факторов.

Илья Неустроев, генеральный директор Корпорации развития малого и среднего предпринимательства Пермского края:

- За этим стоят налоги, за этим стоят рабочие места, и развитие территории. И мы всему этому в комплексе должны оказывать максимальное содействие в развитии.

А что касается вот таких встреч - планы центра "Мой Бизнес" расписаны на несколько месяцев вперёд, разной тематики, в разных городах по всему краю.

Метки: Экономика, Деньги, Образование, в Пермском крае

Опубликовано: 05.09.2019 в 21:01 в рубрике - Вести Пермь

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← Сколько зарабатывают операторы «видеотреног» на пермских дорогах

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 05.09.2019 →

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