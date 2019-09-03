Школы Пермского края пополнились современным оборудованием за счет благотворительных программ бизнеса

В селе Култаево сразу несколько кабинетов естественнонаучных дисциплин пополнились новым современным оборудованием. Средства на ремонт классов и закупку оборудования были выделены в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО «Транснефть».

Обновление классов точных наук произошли в десяти сельских школах региона. Култаевская стала замыкающий в этом списке. Цель программы - поднять уровень образования в территориях, где компания Транснефть ведет свою деятельность в Пермском крае.