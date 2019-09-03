Школы Пермского края пополнились современным оборудованием за счет благотворительных программ бизнеса
В селе Култаево сразу несколько кабинетов естественнонаучных дисциплин пополнились новым современным оборудованием. Средства на ремонт классов и закупку оборудования были выделены в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО «Транснефть».
Обновление классов точных наук произошли в десяти сельских школах региона. Култаевская стала замыкающий в этом списке. Цель программы - поднять уровень образования в территориях, где компания Транснефть ведет свою деятельность в Пермском крае.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Супер современный центр уличного баскетбола 3х3 стал доступен пермякам
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 02.09.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 30.08.2019
В Пермском детском технопарке «Кванториум» накануне нового учебного года объявляют набор детей
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 29.08.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 28.08.2019
На МАКС пермские авиадвигатели ПД-14 оценены по достоинству
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.08.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 26.08.2019
Молодые авиастроители из Перми отправились на МАКС-2019
Добавить комментарий: