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Школы Пермского края пополнились современным оборудованием за счет благотворительных программ бизнеса

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В селе Култаево сразу несколько кабинетов естественнонаучных дисциплин пополнились новым современным оборудованием. Средства на ремонт классов и закупку оборудования были выделены в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО «Транснефть».

Обновление классов точных наук произошли в десяти сельских школах региона. Култаевская стала замыкающий в этом списке. Цель программы - поднять уровень образования в территориях, где компания Транснефть ведет свою деятельность в Пермском крае.

Метки: Образование, в Пермском крае

Опубликовано: 03.09.2019 в 09:15 в рубрике - Вести Пермь

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