Супер современный центр уличного баскетбола 3х3 стал доступен пермякам

На пермском стадионе «Юность» в открытом доступе теперь работает супер современная баскетбольная площадка. Открыли ее торжественно и по спортивному, организовав первый матч. Кстати, корт, отвечает требованиям FIBA и может быть использован для официальных соревнований. Подробности в видеоматериале Антона Нагибина.

Здесь будет современный Центр формата игры «три на три». Оборудование на уровне: корты, пластиковые щиты и кольца с амортизаторами, крытые трибуны на 300 мест, встроенный подиум для диджея. На всех площадках многослойное акриловое покрытие, как и другие пластиковые элементы выполнено из переработанного сырья.

Корты соответствуют всем требованиями FIBA, поэтому они подходят не только для российских, но и для международных турниров.

Проект реализован в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», совместно с Ассоциацией уличного баскетбола, краевого Министерства физической культуры и спорта, пермской горадминистрации.

Площадка на ул. Революции, 27 будет открыта ежедневно с 9 до 23:00 для всех желающих. А тот факт, что формат «три на три» включен в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, говорит о том, что не исключено, именно пермская земля в перспективе может стать родиной будущих чемпионов.