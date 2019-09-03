← Школы Пермского края пополнились современным оборудованием за счет благотворительных программ бизнеса
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 03.09.2019
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.
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← Школы Пермского края пополнились современным оборудованием за счет благотворительных программ бизнеса
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.
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|02.09.2019 в 22:19
|02.09.2019 в 21:36
|30.08.2019 в 21:27
|30.08.2019 в 20:52
|29.08.2019 в 21:00
|28.08.2019 в 18:11
|28.08.2019 в 14:26
|25.08.2019 в 23:35
|20.08.2019 в 22:24
|20.08.2019 в 12:45
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 03.09.2019
Ярмарка верхней одежды «Ермак» снова в Перми
Школы Пермского края пополнились современным оборудованием за счет благотворительных программ бизнеса
Супер современный центр уличного баскетбола 3х3 стал доступен пермякам
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 02.09.2019
Как прошел День знаний в Кудымкаре
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 30.08.2019
В Пермском детском технопарке «Кванториум» накануне нового учебного года объявляют набор детей
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 29.08.2019
Интерактивная карта дорожных камер видеофиксации нарушений появилась в Перми
В Кудымкаре проводится конкурс заявок по инициативному бюджетированию
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 28.08.2019
На МАКС пермские авиадвигатели ПД-14 оценены по достоинству
НА МАКС-2019 показали самолет МС-21 который будет летать на пермских двигателях
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.08.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 26.08.2019
Молодые авиастроители из Перми отправились на МАКС-2019
Найти потерянный телефон помогут в Теле2
Вместе со всей страной День шахтера отметили в Березниках и Соликамске
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.08.2019
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Школы Пермского края пополнились современным оборудованием за счет благотворительных программ бизнеса
Супер современный центр уличного баскетбола 3х3 стал доступен пермякам
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 02.09.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 30.08.2019
В Пермском детском технопарке «Кванториум» накануне нового учебного года объявляют набор детей
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 29.08.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 28.08.2019
На МАКС пермские авиадвигатели ПД-14 оценены по достоинству
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.08.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 26.08.2019
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