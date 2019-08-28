«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 28.08.2019
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.
|
|27.08.2019 в 21:43
|26.08.2019 в 23:34
|23.08.2019 в 21:59
|22.08.2019 в 22:03
|22.08.2019 в 01:45
|25.08.2019 в 23:35
|20.08.2019 в 22:24
|20.08.2019 в 12:45
|17.08.2019 в 12:47
|16.08.2019 в 13:12
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 28.08.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.08.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 26.08.2019
Молодые авиастроители из Перми отправились на МАКС-2019
Найти потерянный телефон помогут в Теле2
Вместе со всей страной День шахтера отметили в Березниках и Соликамске
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.08.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 22.08.2019
Прокуратура проверяет станции скорой помощи Прикамья
В Перми открылось «единое окно» для клиентов ПАО «Т Плюс»
В Кудымкаре начали строить новое, трехэтажное здание детской поликлиники
Букет управленческих глупостей нашел губернатор Пермского края у регионального мусорного оператора
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 21.08.2019
«Мусорная» тема в Перми задела предпринимателей за живое
На пермском Авиадвигателе День открытых дверей
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.08.2019
В Гаинском районе рассказали о своих проблемах и успехах губернатору
Киберпреступность – новые вызовы цифровой эры
Пермский мусорный оператор взялся за предпринимателей
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.08.2019
Администрация Перми окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с участием автобуса
Приметы времени. История Прикамья век XX
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.08.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 26.08.2019
Молодые авиастроители из Перми отправились на МАКС-2019
Вместе со всей страной День шахтера отметили в Березниках и Соликамске
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.08.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 22.08.2019
Прокуратура проверяет станции скорой помощи Прикамья
В Перми открылось «единое окно» для клиентов ПАО «Т Плюс»
Букет управленческих глупостей нашел губернатор Пермского края у регионального мусорного оператора
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 21.08.2019
Добавить комментарий: