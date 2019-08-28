На МАКС пермские авиадвигатели ПД-14 оценены по достоинству

Пермские двигатели оценили по достоинству. ПД-14 представлен на Международном авиакосмическом салоне в Жуковском, причем в 2-х вариантах: макетом на экспозиции и рабочим на крыле летающей лаборатории. О том, как встречали творение пермских авиаконструкторов, рассказал начальник пресс-службы "Авиадвигателя" Виктор Осипов