На МАКС пермские авиадвигатели ПД-14 оценены по достоинству
Пермские двигатели оценили по достоинству. ПД-14 представлен на Международном авиакосмическом салоне в Жуковском, причем в 2-х вариантах: макетом на экспозиции и рабочим на крыле летающей лаборатории. О том, как встречали творение пермских авиаконструкторов, рассказал начальник пресс-службы "Авиадвигателя" Виктор Осипов
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