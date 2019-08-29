«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 29.08.2019
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.
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Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.
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|29.08.2019 в 20:59
|28.08.2019 в 22:04
|27.08.2019 в 21:43
|26.08.2019 в 23:34
|23.08.2019 в 21:59
|28.08.2019 в 14:26
|25.08.2019 в 23:35
|20.08.2019 в 22:24
|20.08.2019 в 12:45
|17.08.2019 в 12:47
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 29.08.2019
Интерактивная карта дорожных камер видеофиксации нарушений появилась в Перми
В Кудымкаре проводится конкурс заявок по инициативному бюджетированию
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 28.08.2019
НА МАКС-2019 показали самолет МС-21 который будет летать на пермских двигателях
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.08.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 26.08.2019
Молодые авиастроители из Перми отправились на МАКС-2019
Найти потерянный телефон помогут в Теле2
Вместе со всей страной День шахтера отметили в Березниках и Соликамске
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.08.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 22.08.2019
Прокуратура проверяет станции скорой помощи Прикамья
В Перми открылось «единое окно» для клиентов ПАО «Т Плюс»
В Кудымкаре начали строить новое, трехэтажное здание детской поликлиники
Букет управленческих глупостей нашел губернатор Пермского края у регионального мусорного оператора
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 21.08.2019
«Мусорная» тема в Перми задела предпринимателей за живое
На пермском Авиадвигателе День открытых дверей
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.08.2019
В Гаинском районе рассказали о своих проблемах и успехах губернатору
Киберпреступность – новые вызовы цифровой эры
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 28.08.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.08.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 26.08.2019
Молодые авиастроители из Перми отправились на МАКС-2019
Вместе со всей страной День шахтера отметили в Березниках и Соликамске
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.08.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 22.08.2019
Прокуратура проверяет станции скорой помощи Прикамья
В Перми открылось «единое окно» для клиентов ПАО «Т Плюс»
Букет управленческих глупостей нашел губернатор Пермского края у регионального мусорного оператора
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