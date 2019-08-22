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← Букет управленческих глупостей нашел губернатор Пермского края у регионального мусорного оператора

В Перми открылось «единое окно» для клиентов ПАО «Т Плюс»

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В Перми открылось "единое окно" для клиентов ПАО "Т Плюс". Новый офис по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 67 уже принял первых клиентов. Ориентирован он на юридических лиц, занимающихся строительством зданий и сооружений, и гарантирует существенную экономию времени при присоединении возводимых объектов к системам теплоснабжения. Если раньше заявителю было необходимо провести несколько встреч с профильными специалистами ресурсоснабжающей организации, то теперь достаточно сделать два визита: первый - для подачи документов, и повторный - для получения договора.

Алексей Мартьянов, заместитель директора Пермского филиала "Т Плюс" по развитию тепловых узлов:

- Здесь мы этим решаем сразу же ряд вопросов: люди понимают куда приходят, какие при этом действуют правила, какие нужны документы. Тут же получают консультацию. Тут же этот специалист может пригласить других специалистов, которые косвенно затронуты в вопросах подключения к сетям. Технического специалиста.

Ещё одно преимущество такого формата - сокращение сроков рассмотрения заявок. Для удобства клиентов новый офис расположили в уже известном здании Пермского филиала "Энергосбыт Плюс" по адресу ул. Сибирская, 67.

Метки: Экономика, в Перми, Общество, Деньги

Опубликовано: 22.08.2019 в 01:45 в рубрике - Вести Пермь

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← Букет управленческих глупостей нашел губернатор Пермского края у регионального мусорного оператора

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