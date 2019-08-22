Прокуратура проверяет станции скорой помощи Прикамья

Сотрудники прокуратуры сегодня провели выездные приемы на станциях скорой помощи. Поводом для такой инспекции послужил недавний скандал в Чайковском, где дошло чуть ли не до забастовки врачей. Они жаловались на низкую зарплату и другие нарушения их трудовых прав. В Перми работники почему-то молчат. О каких нарушениях они все-таки сказали?

К началу приема на центральной подстанции скорой помощи присутствовала всего одна бригада. Насколько объективной будет картина, решать прокуратуре. Другой важный момент: провести такие выезды решили после громкого конфликта в Чайковском. Но начали с Перми, за 300 километров от того места, где проблема стала публичной.

Как заявили в прокуратуре, в ближайшие дни подобные встречи пройдут во всех территориях региона. Попасть на приём здесь желающих не оказалось, что, впрочем, не означает отсутствия проблем. Это помощник прокурора Светлана Тимашова выяснила, просто заходя в открытые помещения.

Такие приёмы решили провести по фактам сообщений СМИ о ситуации в Чайковском. Речь шла о возможной забастовке водителей из-за урезанной зарплаты. Потому и в Перми представители прокуратуры отправились именно к тем, кто за рулём.

В прокуратуре напомнили: под обращением не всегда необходима фамилия, направить жалобу можно, не подписываясь.

Ситуацию с водителями прояснил Евгений Камкин: часть из них получают зарплату непосредственно в учреждении, где работает, другая - большая часть - работает на условиях аутсорсинга. То есть деньги платит подрядчик. Конфликт в Чайковском считают нетипичным для края в целом.

Евгений Камкин, главный врач ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи»:

- Чисто технический момент произошёл, неправильно были рассчитаны проценты по стимулирующим выплатам. Изменилась окладная часть, на нее должны быть проценты. В ручном режиме бухгалтер и главврач эти расчеты производили.

Сейчас деньги водителям выплачены, тем не менее, приёмы намерены провести на всех подстанциях скорой. По их результатам решится вопрос о том, потребуется ли прокурорская проверка.

В Мотовилихинском районе прием закончился еще быстрее. Бригады разъезжаются по вызовам. Результатов личных бесед не так много. Поэтому прокуратуре для объективной картины, возможно, придется рассчитывать на анонимные сообщения. Форму заявления раздали всем: врачам, фельдшерам и водителям.