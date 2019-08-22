Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми открылось «единое окно» для клиентов ПАО «Т Плюс»

Прокуратура проверяет станции скорой помощи Прикамья

смотреть видео

Сотрудники прокуратуры сегодня провели выездные приемы на станциях скорой помощи. Поводом для такой инспекции послужил недавний скандал в Чайковском, где дошло чуть ли не до забастовки врачей. Они жаловались на низкую зарплату и другие нарушения их трудовых прав. В Перми работники почему-то молчат. О каких нарушениях они все-таки сказали?

К началу приема на центральной подстанции скорой помощи присутствовала всего одна бригада. Насколько объективной будет картина, решать прокуратуре. Другой важный момент: провести такие выезды решили после громкого конфликта в Чайковском. Но начали с Перми, за 300 километров от того места, где проблема стала публичной.

Как заявили в прокуратуре, в ближайшие дни подобные встречи пройдут во всех территориях региона. Попасть на приём здесь желающих не оказалось, что, впрочем, не означает отсутствия проблем. Это помощник прокурора Светлана Тимашова выяснила, просто заходя в открытые помещения.

Такие приёмы решили провести по фактам сообщений СМИ о ситуации в Чайковском. Речь шла о возможной забастовке водителей из-за урезанной зарплаты. Потому и в Перми представители прокуратуры отправились именно к тем, кто за рулём.

В прокуратуре напомнили: под обращением не всегда необходима фамилия, направить жалобу можно, не подписываясь.

Ситуацию с водителями прояснил Евгений Камкин: часть из них получают зарплату непосредственно в учреждении, где работает, другая - большая часть - работает на условиях аутсорсинга. То есть деньги платит подрядчик. Конфликт в Чайковском считают нетипичным для края в целом.

Евгений Камкин, главный врач ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи»:

- Чисто технический момент произошёл, неправильно были рассчитаны проценты по стимулирующим выплатам. Изменилась окладная часть, на нее должны быть проценты. В ручном режиме бухгалтер и главврач эти расчеты производили.

Сейчас деньги водителям выплачены, тем не менее, приёмы намерены провести на всех подстанциях скорой. По их результатам решится вопрос о том, потребуется ли прокурорская проверка.

В Мотовилихинском районе прием закончился еще быстрее. Бригады разъезжаются по вызовам. Результатов личных бесед не так много. Поэтому прокуратуре для объективной картины, возможно, придется рассчитывать на анонимные сообщения. Форму заявления раздали всем: врачам, фельдшерам и водителям.

Метки: Здоровье, Власть, в Пермском крае

Опубликовано: 22.08.2019 в 18:00 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми открылось «единое окно» для клиентов ПАО «Т Плюс»

Букет управленческих глупостей нашел губернатор Пермского края у регионального мусорного оператора

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 21.08.2019

«Мусорная» тема в Перми задела предпринимателей за живое

На пермском Авиадвигателе День открытых дверей

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.08.2019

Пермский мусорный оператор взялся за предпринимателей

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.08.2019

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.08.2019

«Православная Русь» на Пермской ярмарке


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми открылось «единое окно» для клиентов ПАО «Т Плюс»

Обратите внимание

в Перми

В Перми открылось «единое окно» для клиентов ПАО «Т Плюс»

Ориентирован он на юридических лиц, занимающихся строительством зданий и сооружений
22.08.2019 в 01:45

Метки: Экономика, в Перми, Общество, Деньги

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 21.08.2019

Главные информационные итоги дня
21.08.2019 в 20:59

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

На пермском Авиадвигателе День открытых дверей

В честь своего юбилея предприятие устроило праздник
20.08.2019 в 22:24

Метки: Наука и техника, в Перми, В России, Сделано в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.08.2019

Главные информационные итоги дня
20.08.2019 в 22:15

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.08.2019

Главные информационные итоги дня
19.08.2019 в 22:16

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ

В России

На пермском Авиадвигателе День открытых дверей

В честь своего юбилея предприятие устроило праздник
20.08.2019 в 22:24

Метки: Наука и техника, в Перми, В России, Сделано в Перми

Киберпреступность – новые вызовы цифровой эры

Виртуальный мир порождает новый тип вполне реальных преступлений, которые требуют ответной реакции
20.08.2019 в 12:45

Метки: В России, Преступления

Приметы времени. История Прикамья век XX

Цикл телепередач ГТРК Пермь об истории Пермского края
17.08.2019 в 12:47

Метки: Культура, в Пермском крае, В России, Сделано в Перми, Образование

Реформа ОСАГО: что нас ждет и кто от этого выиграет?

В Государственную думу внесен законопроект о реформе ОСАГО. Его должны утвердить в осеннюю сессию парламента.
16.08.2019 в 13:12

Метки: Деньги, В России

Когда выгоднее всего снять квартиру на сутки?

Если задаться целью и долго изучать стоимость аренды через сайты, можно увидеть много интересного. А именно: к осени цены растут, а к весне – снижаются. Это касается и посуточной аренды
15.08.2019 в 15:18

Метки: Экономика, В России

Лента новостей RSS каналы

Прокуратура проверяет станции скорой помощи ПрикамьяПрокуратура проверяет станции скорой помощи Прикамья

В Перми открылось «единое окно» для клиентов ПАО «Т Плюс»В Перми открылось «единое окно» для клиентов ПАО «Т Плюс»

В Кудымкаре начали строить новое, трехэтажное здание детской поликлиникиВ Кудымкаре начали строить новое, трехэтажное здание детской поликлиники

Букет управленческих глупостей нашел губернатор Пермского края у регионального мусорного оператораБукет управленческих глупостей нашел губернатор Пермского края у регионального мусорного оператора

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 21.08.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 21.08.2019

«Мусорная» тема в Перми задела предпринимателей за живое«Мусорная» тема в Перми задела предпринимателей за живое

На пермском Авиадвигателе День открытых дверейНа пермском Авиадвигателе День открытых дверей

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.08.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.08.2019

В Гаинском районе рассказали о своих проблемах и успехах губернаторуВ Гаинском районе рассказали о своих проблемах и успехах губернатору

Киберпреступность – новые вызовы цифровой эрыКиберпреступность – новые вызовы цифровой эры

Пермский мусорный оператор взялся за предпринимателейПермский мусорный оператор взялся за предпринимателей

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.08.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.08.2019

Администрация Перми окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с участием автобусаАдминистрация Перми окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с участием автобуса

Приметы времени. История Прикамья век XXПриметы времени. История Прикамья век XX

Стильная одежда ХованскогоСтильная одежда Хованского

Кировская меховая фабрика презентовала новинки к зимнему сезонуКировская меховая фабрика презентовала новинки к зимнему сезону

Парфюм Bleu de Chanel – аксессуар для настоящего мужчиныПарфюм Bleu de Chanel – аксессуар для настоящего мужчины

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.08.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.08.2019

«Православная Русь» на Пермской ярмарке«Православная Русь» на Пермской ярмарке

В честь Медового Спаса в пермском ДК ВОС открылась специальная выставка сладкого и полезногоВ честь Медового Спаса в пермском ДК ВОС открылась специальная выставка сладкого и полезного

Реформа ОСАГО: что нас ждет и кто от этого выиграет?Реформа ОСАГО: что нас ждет и кто от этого выиграет?

Вести Кудымкар 16.08.2019Вести Кудымкар 16.08.2019

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

Поклонникам немецких автомобили с долгой историейПоклонникам немецких автомобили с долгой историей

Стали известны детали покушения на жизнь двух промышленных альпинистов из ПермиСтали известны детали покушения на жизнь двух промышленных альпинистов из Перми

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную