← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 21.08.2019
Букет управленческих глупостей нашел губернатор Пермского края у регионального мусорного оператора
"Целым букетом управленческих глупостей" назвал сегодня губернатор Пермского края работу регионального оператора по вывозу мусора "Теплоэнерго". Сложившуюся ситуацию с утра обсудили на заседании правительства Прикамья.
Проблема возникла в понедельник и вторник. Индивидуальные предприниматели и представители небольших фирм в массовом порядке пришли в офис "Теплоэнерго" и устроили здесь самый настоящий штурм после того, как получили письма с угрозами многотысячных штрафов. Всем предлагалось немедленно заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов. Люди же утверждали, что на их заявки об этом в "Теплоэнерго" никак не реагировали в течение всего полугодия. Многие вообще не понимали, за что платить, ведь если организация или ИП зарегистрированы по домашнему адресу, то там за коммунальные услуги по определению платит собственник помещения.А сейчас получается - двойной сбор за одно и то же. Подробнее в видеоматериале>>
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