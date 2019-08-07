Ярмарка меда ждет покупателей в Пермском ДК ВОС

Свою работу ярмарка ДК ВОС начинает с демонстрации новинок. Представлен чёрный мёд и яркий мед с малиной.

Впрочем, многие предпочитают классические варианты - липовый и донниковый. На ярмарке, в продаже мёд свежего урожая. Сортов - более тридцати: дикий, гречишный, кипрейный, акациевый, таёжный, солнечного оттенка

Ярмарка, особенно актуально - в преддверии медового спаса 14 августа.

Покупателей ожидает традиционная акция - за килограмм купленного мёда килограмм лугового в подарок. Есть и новые предложения для пенсионеров - три вида мёда со скидочкой, по 50 рублей с каждого килограмма».

Здесь же - перга, пыльца, прополис, мармелад и конфитюр, приготовленный на пару с минимальным добавлением сахара. Новые вкусы - жимолость и княженика.

Продегустировать любые и приобрести понравившийся можно до 18 августа в ДК Всероссийского общества слепых. Подробнее>>