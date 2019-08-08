Место сокрытое от глаз

В месте, где соединяется Интернет-сети Прикамья соединяются с мировой инфраструктурой побывали журналисты.

Ростелеком продолжает модернизацию оборудования, и процессы эти порой проходят не просто в закрытых помещениях, но и глубоко под землёй. Так сегодня съёмочная группа "Вести Пермь" побывала в оптической шахте компании, до сих пор недоступной для журналистов - именно здесь происходит соединение российской телеком-магистрали с интернет сетью Пермского края. Здесь в шахте принимают оптоволокно извне, оно проходит через серверные маршрутизаторы и так же под землёй простраиваются новые региональные оптоволоконные трассы. Что же касается развития мощностей - сегодня оно более чем актуально, учитывая постоянный прирост пользователей - в месяц подключение происходит в среднем в 15 населённых пунктах края. Подробнее>>