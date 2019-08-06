Инвестиции Комбината "СВЕЗА" в улучшение условий труда
В этом году комбинат "СВЕЗА Уральский" для улучшения санитарно-бытовых условий работников технического обслуживания и ремонта сдал в эксплуатацию пять новых объектов. Здесь есть все необходимое, в том числе и для отдыха. Изменения и у коллег на производстве по подаче сырья. Здесь установлено новое оборудование для перемещения грузов.
Только в первом полугодии сумма инвестиций в улучшение условий труда на комбинате составила более 1 млрд. рублей. Но на этой цифре не остановятся. Все на комбинате направлено на эффективность, производительность, безопасность, комфорт и, конечно, на качество продукции.
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