Заправки «Нефтехимпром» успешно прошли проверку Росстандарта

Федеральная служба Росстандарта закончила проверку двух заправок в Перми. Одну, на улице Карпинского, построили с нуля, другую, на Восточном обходе, полностью реконструировали. Теперь, как говорят, они соответствуют самым последним требованиям.

Восьмипистолетные колонки и удобный подъезд - это лишь немногие требования, которые предъявляются сегодня ко всем АЗС. Полностью они соблюдены на заправках «Нефтехимпром». Но главное – это, конечно, качественное топливо, которое соответствует требованиям ГОСТа. Это подтвердила проверка Росстандарта.

Ксения Аликина, оператор АЗС «Нефтехимпром»: "На каждый вид топлива у нас существует паспорта, протоколы испытаний. Это всё в активном доступе для каждого клиента, можно подойти и посмотреть".

Помимо качественного бензина заправить свой автомобиль здесь можно, пользуясь лишь мобильным телефоном. Это актуально в непогоду, когда лишний раз не хочется покидать автомобиль и бежать к оператору, для того чтобы расплатиться.

На этих заправках можно заправляться без помощи оператора. Достаточно зайти в мобильное приложение, нажать «заправиться», выбрать номер колонки, вид топлива, ввести сумму, на которую планируете заправляться, нажимаем «заправиться» и осталось лишь вставить пистолет в бензобак и оплатить услугу.

Всего в городе и на выезде 36 таких заправок. Одна из них - на Восточном обходе. Совсем недавно она было полностью реконструирована. Ей часто пользуются корпоративные клиенты и те, у кого работа связана с постоянными разъездами по краю.

А ещё ранним утром можно взять с собой свежесваренный кофе, с ароматной булкой из натуральных ингредиентов, которую оператор АЗС приготовит на ваших глазах.