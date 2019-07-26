Ивановский текстиль - качество, проверенное временем

Подушки с эффектом памяти еще не закончились на ярмарке Ивановского текстиля в Перми. Но запасы рассчитаны только до конца июля. Впрочем, как и все остальное из представленного ассортимента.

Лебяжий пух, Мирослава, Эвкалипт, Бамбук. Подушек в ассортименте несколько десятков, но каждый раз производитель привозит ещё и что-то новенькое. Хит этого сезона - подушка ортопедическая, из латекса, с эффектом памяти. Отдельно для мужчин и женщин.

Людмила Адамайкина, продавец-консультант: " Женская подушечка она более тонкая. И есть мужская подушка - она более плотная. Мужчина от женщины отличается, как говорится, расстояние от шеи до плеча у всех разные, поэтому такие подушки подбираются от расстояния. Даже когда вы будите переворачиваться, то есть подушка будет повторять ваши движения".

Подушки с ортопедическим эффектом наполнены охлаждающими гранулами и подходят для любого возраста.

А здесь: платья, белье, различные костюмы для дома и отдыха. Немало новенького и среди сарафанов.

Широчайший выбор и среди размерного ряда: для людей миниатюрных и с пышными формами - от 42-го до 78-го! Есть новинки в ассортименте ивановских пледов: жаккардовые, бамбуковые, волокна велсофт.

Маргарита Шарипова, продавец-консультант: "Интересные расцветки, двухсторонние покрывала. Хлопковые, велюровые, меховые - все как вы любите! Привезли расцветки с детской тематикой. Полутораспальные, с размером в детскую кроватку. Для мальчиков и девочек. Идёт покрытие хлопковая бязь - это гипоаллергенный продукт. То есть детки будут довольны".

А вместе с ними будут довольны и родители. К слову, пледы можно подобрать как для лета, так и для зимы.

Все покрывала очень приятны наощупь, они не требуют химической чистки, просто можно постирать дома в стиральной машине и что важно для каждой хозяйки - они не теряют цвет и форму.

Истории Ивановского текстиля более 200 лет! От ручного мануфактурного труда до современного производства. Сохраняя неповторимый облик и качество, проверенное временем. В краевой столице выставка с данным ассортиментом пробудет до конца июля на втором этаже Пермской ярмарки.