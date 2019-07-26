В отпуск без долгов
Совместную акцию "В отпуск без долгов" провели сотрудники пермского филиала "Энергосбыт Плюс" и службы судебных приставов. Акция прошла на автовокзале и в пермском аэропорту "Большое Савино". Работали мобильные офисы, где жители могли уточнить информацию о задолженности и погасить долги за тепловую энергию.
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