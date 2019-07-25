Царь Борис: в Перми стартовали торжественные мероприятия к 100-летию Бориса Коноплева

До субботы включительно в Перми будут проходить торжественные мероприятия, посвященные столетию со дня рождения Бориса Коноплева. 27 июля - точная дата. Сегодня череда событий стартовала. Борис Всеволодович руководил Пермской областью 26 лет. При нем регион получил признанное уважение за промышленность и науку. При нем Пермь стала городом-миллионником. События дня сегодняшнего и вехи прошлого - в нашем материале.

Организаторы юбилея попытались воссоздать атмосферу 60-х годов. Именно поэтому на Тихом Компросе рядом с памятником Борису Коноплеву появились пионеры и гуляющие парочки. Все это располагает к самым тёплым воспоминаниям.

Борис Коноплев был во главе Пермской области 26 лет. Это самый долгий срок. Он пережил четырех генеральных секретарей: Хрущёва, Брежнева, Андропова, Черненко, ушел на пенсию уже при Горбачёве. При нём началось и закончилось строительство Камской и Воткинской ГЭС, начала развиваться Губаха, Чайковский, Березники стали «столицей отечественной химии» И даже на пенсии, когда ему было предложено уехать в Москву и пользоваться всеми благами Первого секретаря партии, он отказался это сделать.

(Архив ГТРК "Пермь"): Борис Коноплев, первый секретарь Пермского обкома КПСС (1972-1988 гг.): "Мне просто в жизни очень повезло, что я пермяк. В Перми родился. И самое главное – в Перми я узнал, что такое пермяки, историки иногда называют «пермяк – соленые уши».

Теплые слова в честь именинника сегодня звучат и в Органном зале Перми. Здесь была представлена выставка фотографий и документов, которые иллюстрируют различные периоды жизни Бориса Коноплева. По ним сегодня можно узнать, каким он был в обычной жизни.

Борис Кавалеров, внук Бориса Коноплева: "Больше всего любил ловить рыбу. Это его успокаивало от тяжелых трудов".

Помимо рыбалки, Борис Всеволодович любил беседовать с простыми людьми и часто он это делал во время пешеходных прогулок.

Каждое утро он выходил из дома и направлялся пешком в здание теперешнего Законодательного собрания. На это у него уходило 25 минут. Двухметровую статную фигуру узнавали все на Комсомольском проспекте.

Именно за эту стать и прямую осанку сослуживцы прозвали его Царь Борис. С момента окончания его правления прошло более 30 лет, а люди помнят его до сих пор. Именно поэтому было решено в честь 100-летнего юбилея назвать его именем одну из новых улиц в Перми в районе Красных казарм.