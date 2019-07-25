«Мир кубиков» – интерактивная выставка для детей и взрослых

В Перми появилась копия знаменитой скульптуры Родена "Мыслитель". Ее успели собрать из почти шести десятков тысяч деталей конструктора на выставке «Мир кубиков», что на лето обосновалась в Перми. В работе принимали участие взрослые и дети, сотрудники и гости. Ведь выставка интерактивная, здесь практически все можно трогать, и многое можно делать самому.

Дёргать, трогать, конструировать и придумывать - маленьким, да и взрослым посетителям выставки здесь ничего не запрещают. Можно создать мультфильм или отправить в плавание сконструированную своими руками рыбку. Сфотографироваться с любым экспонатом и узнать, что сначала создатель «Лего» делал не конструкторы, а домашнюю мебель.

Ребята постарше, а особенно их папы, с удовольствием разглядывают гоночные машины - тоже из деталей знаменитого конструктора. Из них же - воссозданные вручную мировые шедевры.

Знаменитая скульптура Родена «Мыслитель». Оригинал был выставлен в 1888 году в Копенгагене. Спустя 130 лет в Перми появляется копия из 56 тысяч деталек Лего.

Для любителей острых ощущений - ходьба по горящим, а точнее светящимся кубикам. Тем, кто за спокойный отдых, по душе придутся мастер-классы по мыловарению или созданию объёмных рисунков.

Ксения Сукрушева, управляющая выставкой «Мир кубиков»: "Пока детки играют - они могут поуправлять экскаватором, погрузиться в зону виртуальной реальности, взрослые могут познакомиться с достопримечательностями всего мира - здесь представлены Эйфелева башня, Биг-Бен, Пизанская башня".

Интерактивная выставка не имеет ограничений по возрасту. Как подтверждают впечатления и маленьких, и взрослых посетителей, каждый найдёт свой источник эмоций.