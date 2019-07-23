Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Горячая работа: в Перми отметили День металлурга

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.07.2019

смотреть видео

Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ

Опубликовано: 23.07.2019 в 23:00 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Горячая работа: в Перми отметили День металлурга

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 22.07.2019

В Перми открылась обновленная ярмарка Ивановского текстиля.

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.07.2019

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 18.07.2019

Погружение в историю. На съемочной площадке Сердца Пармы

Первые съемочные дни фильма «Сердце Пармы»

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.07.2019

Видеосервис WINK. Практическая сторона использования

Пермяки могут оформить и получить загранпаспорт нового образца через МФЦ


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Горячая работа: в Перми отметили День металлурга

Обратите внимание

в Перми

Горячая работа: в Перми отметили День металлурга

Съемочную группу «Вестей» пустили в уникальный цех завода «Пермские моторы» - литейный.
23.07.2019 в 09:22

Метки: в Перми, в Пермском крае

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 22.07.2019

Главные информационные итоги дня
22.07.2019 в 23:00

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.07.2019

Главные информационные итоги дня
19.07.2019 в 23:00

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ

Здоровый интерес в Перми. Diesel Room отличное место встретить вечер пятницы и не только...

Место, которое смогло бы удовлетворить самые притязательные вкусы. Фактически, это несколько заведений в одном.
19.07.2019 в 09:39

Метки: в Перми, Реклама

«Тарифное меню» для пассажиров общественного транспорта

К чему готовиться
19.07.2019 в 07:05

Метки: Деньги, в Перми, Общество

В России

Погружение в историю. На съемочной площадке Сердца Пармы

На берегах рек Усьвы и Вишеры построены уникальные декорации, на воду спущены суда, а в костюмерную отправились сотни исторических костюмов
18.07.2019 в 20:54

Метки: Кино, В России

Первые съемочные дни фильма «Сердце Пармы»

Сам фильм рассказывает о Руси 15 века, об окончательном завоевании Предуралья
18.07.2019 в 07:02

Метки: Кино, В России, в Пермском крае

Видеосервис WINK. Практическая сторона использования

Интерактивное телевидение в кармане
17.07.2019 в 22:50

Метки: Наука и техника, Интернет, В России

Каким профессиям желали бы обучаться жители городов России

Предпочтения в выборе профессии по российским городам представили московские социологии
16.07.2019 в 08:18

Метки: Образование, В России

Сколько стоит отдых на Черном море

Информация о том, сколько стоит отдых на Черном море в 2019 году. Во сколько обойдется отпуск на курортах Черноморского побережья этим летом. О ценах на проживание, питание, развлечения.
10.07.2019 в 15:28

Метки: В России

Лента новостей RSS каналы

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.07.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.07.2019

Горячая работа: в Перми отметили День металлургаГорячая работа: в Перми отметили День металлурга

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 22.07.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 22.07.2019

В Юрле подсчитают ущерб от наводненияВ Юрле подсчитают ущерб от наводнения

В Перми открылась обновленная ярмарка Ивановского текстиля.В Перми открылась обновленная ярмарка Ивановского текстиля.

Пермьсьтат рассказал о темпах строительства жилья в 2019 годуПермьсьтат рассказал о темпах строительства жилья в 2019 году

Геологические изыскания для строительстваГеологические изыскания для строительства

Секреты оформления кухни или столовой в стиле лофтСекреты оформления кухни или столовой в стиле лофт

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.07.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.07.2019

Сельхозпроизводитель СПК им. Ильича в лидерах Березовского районаСельхозпроизводитель СПК им. Ильича в лидерах Березовского района

Завтра в Перми откроется ярмарка ивановского текстиляЗавтра в Перми откроется ярмарка ивановского текстиля

Старые проездные в Перми перестанут принимать к оплате c 1 августаСтарые проездные в Перми перестанут принимать к оплате c 1 августа

Бур асыв, Пермскöй край! Бур асыв, Пермскöй край!

Здоровый интерес в Перми. Diesel Room отличное место встретить вечер пятницы и не только...Здоровый интерес в Перми. Diesel Room отличное место встретить вечер пятницы и не только...

«Тарифное меню» для пассажиров общественного транспорта«Тарифное меню» для пассажиров общественного транспорта

Видеокамер на дорогах Пермского края станет значительно больше уже в этом годуВидеокамер на дорогах Пермского края станет значительно больше уже в этом году

Вести Кудымкар 19.07.2019Вести Кудымкар 19.07.2019

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 18.07.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 18.07.2019

Завершился прием документов кандидатов на муниципальных выборов 8 сенятбряЗавершился прием документов кандидатов на муниципальных выборов 8 сенятбря

0,5 млрд. руб. стоит реконструкция Гостиного двора в Кунгуре0,5 млрд. руб. стоит реконструкция Гостиного двора в Кунгуре

Погружение в историю. На съемочной площадке Сердца ПармыПогружение в историю. На съемочной площадке Сердца Пармы

Ситуация с паводком в Кудымкарском районе. Подтоплен Заречный ПешнигортСитуация с паводком в Кудымкарском районе. Подтоплен Заречный Пешнигорт

Первые съемочные дни фильма «Сердце Пармы»Первые съемочные дни фильма «Сердце Пармы»

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.07.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.07.2019

Видеосервис WINK. Практическая сторона использованияВидеосервис WINK. Практическая сторона использования

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную