Горячая работа: в Перми отметили День металлурга

По случаю Дня металлурга, который отмечается каждое третье воскресенье июля, съемочную группу «Вестей» пустили в уникальный цех завода «Пермские моторы» - литейный. Стоит отметить, что посторонних здесь вообще не бывает. В цеху очень ответственная работа. И горячая, тоже.

Горячее рабочее место в прямом смысле слова. Температура детали, которую Олег Куксевич достает из печи – 1100 градусов. За 30 лет работы все операции отработаны до автоматизма. И это при том, что оборудование литейного цеха постоянно обновляется.

Олег Куксевич, плавильщик: "За счет того, что новое поколение оборудования приходит, меньше приходится доля физического труда, а изделия более совершенные, они более наукоемкие в производстве. То есть новые материалы, новые технологии, больше человеку надо головой думать, меньше руками работать".

Литейный цех завода «Пермские моторы» - высшая каста производственной металлургии. Здесь делают самые тонкие и массовые детали авиадвигателей - лопатки. Обычно для одного агрегата их необходимо изготовить 500-800 штук, в зависимости от модели. К счастью, значительную часть операций делают роботы. Для людей меньше физического труда и качество выше.

Денис Казаринов, начальник литейного цеха АО «ОДК-Пермские моторы»: "Дальше двигаемся, совершенствуемся, стоять на месте нельзя - это самое главное. Прежде всего, это уменьшение брака, процент выхода годного понемножку, но растет, мы двигаемся в этом направлении. Дальше новые конструкции, новые детали они становятся сложнее, допуска все меньше".

Современные лопатки газотурбинных двигателей внутри пустотелые, это гарантирует надежность и увеличивает ресурс двигателей. При этом существенно уменьшается их масса.

Несмотря на развитие робототехники и постоянную модернизацию, есть в производстве авиадвигателей ряд операций, которые производятся исключительно руками. К примеру, эти керамические изделия окончательно доводятся с помощью напильника. Контрольная толщина 0,6 миллиметра.

При такой организации труда и условия для рабочих стараются создать соответствующие. Совсем недавно в цехе полностью заменили освещение и вентиляцию.

Сергей Югай, главный металлург «ОДК-Пермские моторы»: "Неотъемлемой частью развития цеха является не только его модернизация, но и еще подготовка кадров, потому что мы в этом случае тоже не должны отставать от своих коллег за рубежом".

Готовить кадры помогает и все тот же Олег Куксевич. Своего сына в литейный цех он привел, когда тому было 19 лет. Сейчас он продолжает здесь работать. И каждое третье воскресенье июля - День металлурга - уже не просто профессиональный, скорее, семейный праздник.