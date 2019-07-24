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← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.07.2019

«Первый автомобиль»: при покупке машины можно сэкономить

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автомобиль

Рост популярности госпрограммы "Первый автомобиль" в июле эксперты пермского рынка связывают со значительными послаблениями в правилах участия, а также с сезонным снижением цен. А как гласит неофициальная статистика автосалонов, часть машин летом приобретается в подарок. И как раз этим целям весьма соответствует данная госпрограмма. Почему?

Для Валерии - это первое в жизни и крайне ответственное посещение автосалона. Девушка переехала из Березников в Пермь, потому что поступила в институт. Права получены, стаж небольшой есть, необходимо выбрать автомобиль.

Валерия Вронская: "Хочу комфортно передвигаться. Рассматриваю для поездок в университет. Мне нужен компактный, надежный, чтобы был небольшой расход, думаю, Шкода подойдет".

По словам представителей автосалона «Прага Моторс», под эти критерии подходит "Шкода Рапид". Что касается расхода топлива, для студентки это тоже немаловажный момент, но и тут еще один плюс в сторону этого авто.

- Двигатель 1,6 очень экономичный. 90 лошадиных сил. Расход очень маленький. 5 литров примерно.

Впрочем, отцы основатели марки Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент в далеком 1905 году позаботились обо всем. Они задумывали выпустить автомобиль достойный, надежный, близкий к народу и приятный внешне. Свои четкие линии и сбалансированные пропорции дизайн авто берет из традиционного искусства Чехии.

С виду компактная, Шкода Рапид внутри тоже удивляет. У автомобиля просторный салон и вместительный багажник.

Ну, а Валерии сегодня удастся и сэкономить 10% на покупке. В автосалоне «Прага Моторс» действует специальная программа для таких «новичков». Так и называется - «Первый автомобиль».

Егор Щербов, руководитель отдела продаж автосалона «Прага Моторс»: "Чтобы приобрести автомобиль по программе «Первый автомобиль» необходимо выполнить несколько условий. Первое условие - это должен быть ваш первый автомобиль, второе условие - вы должны приобретать его в кредит, и третье - стоимость автомобиля должна быть менее 1 млн рублей".

После тест-драйва Валерия приняла окончательное решение в пользу Рапид. Ну, а программой «Первый автомобиль» можно воспользоваться до конца месяца.

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 24.07.2019 в 10:18 в рубрике - Вести Пермь

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← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.07.2019

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