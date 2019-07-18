Первые съемочные дни фильма «Сердце Пармы»

В Гремячинском районе в поселке Усьва при участии телеканала "Россия" начались съёмки полнометражного фильма "Сердце Пармы" по одноименному роману Алексея Иванова. Режиссёром картины выступает Антон Мегердичев. Его зрители уже знают по отечественному фильму "Движение вверх".

На берегах рек Усьвы и Вишеры уже построены уникальные декорации: деревянные города, крепости, дома на сваях. "Сердце Пармы" обещает стать одним из сложнейших постановочных проектов отечественного кино: в фильме запланированы масштабные батальные сцены.

Актёров массовых сцен набирали по всему Пермскому краю. На площадке потребовались и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины - артисты самых разных возрастов, с самой разнообразной внешностью.

Сам фильм рассказывает о Руси 15 века, об окончательном завоевании Предуралья, это эпическая драма, в которой действуют реальные и фантастические персонажи. "Сердце Пармы" - это история противостояния двух миров: Великого Московского княжества и древних пермских земель, населённых язычниками. Здесь столкнутся герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. И, конечно, "Сердце Пармы" - это история любви, преодолевающей все запреты, соединяющая сердца влюбленных, несмотря на все преграды.