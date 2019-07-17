"ВЕСТИ-Пермь" - вечерний выпуск 17.07.2019
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.
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Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.
|16.07.2019 в 23:15
|16.07.2019 в 18:21
|15.07.2019 в 23:15
|13.07.2019 в 00:00
|12.07.2019 в 23:15
|16.07.2019 в 08:18
|10.07.2019 в 15:28
|08.07.2019 в 11:01
|04.07.2019 в 00:02
|03.07.2019 в 23:11
"ВЕСТИ-Пермь" - вечерний выпуск 17.07.2019
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Задокументировать биометрические данные можно без посещения банка
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В Кудымкаре к новому учебному году объединят школу № 5 и школу-гимназию №3.
Нерадивые управдомы лишились аттестатов
В Свердловском районе Перми заработал передвижной донорский пункт
Сельхозпроизводителям Прикамья выделят гранты
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.07.2019
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Аномалия. Пермь наводняют пчелы а в регионах России насекомые гибнут
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О проведении личного приема граждан сотрудниками Управления Минюста по Пермскому краю
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Каким профессиям желали бы обучаться жители городов России
«Ласточек» на железных дорогах Прикамья станет больше
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 15.07.2019
Назначены выборы депутатов дум Березовского, Александровского и Ординского муниципальных округов
Вероятный разлив нефти в реку - ситуация учебная
Замена замков, на что обратить внимание?
Горячая линия по расчетам за вывоз ТБО заработала в Прикамье
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Паводок в Пермском крае. Последние новости
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.07.2019
Аномалия. Пермь наводняют пчелы а в регионах России насекомые гибнут
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 15.07.2019
Вероятный разлив нефти в реку - ситуация учебная
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