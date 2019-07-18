Погружение в историю. На съемочной площадке Сердца Пармы

На съемочную площадку фильма "Сердце Пармы" сегодня был организован пресс-тур. На берегах рек Усьвы и Вишеры построены уникальные декорации, на воду спущены суда, а в костюмерную отправились сотни исторических костюмов.

В качестве локаций съёмки полнометражного фильма "Сердце Пармы" по одноименному роману Алексея Иванова при участии телеканала "Россия" были выбраны именно Губахинский и Гремячинский районы.

Картина перенесет зрителя в 15 век, во времена освоения Предуралья. Это история противостояния двух миров: Великого Московского княжества и древних пермских земель, населённых язычниками. Здесь столкнутся герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. И конечно же, не обойдется без любви.