Видеосервис WINK. Практическая сторона использования

Число пользователей сервиса "Wink" в России перевалило за 5 миллионов. Суть в том, что каждый член семьи получает персональную возможность выбирать программу или фильм лично для себя, не покидая квартиры.А еще приложение "Wink" от "Ростелекома" - это, по сути, интерактивное телевидение в кармане. Закачав его в телефон, автоматически вы получаете более 200 каналов высокого качества и почти 3 тысячи фильмов и сериалов.

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