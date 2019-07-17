Пермяки могут оформить и получить загранпаспорт нового образца через МФЦ. Центральный филиал на Куйбышева, 9 начал оказывать такую услугу, начиная с сегодняшнего дня. Пока оформить биометрический загранпаспорт можно только в этом отделении. Остальные работают с документами старого образца. Прием заявлений будут вести не специалисты МФЦ, а сотрудники полиции. Пока написать заявление на получение биометрического паспорта можно лишь два дня в неделю - в понедельник и среду с 10.00 до 12.00 часов.