Пермяки могут оформить и получить загранпаспорт нового образца через МФЦ
Пермяки могут оформить и получить загранпаспорт нового образца через МФЦ. Центральный филиал на Куйбышева, 9 начал оказывать такую услугу, начиная с сегодняшнего дня. Пока оформить биометрический загранпаспорт можно только в этом отделении. Остальные работают с документами старого образца. Прием заявлений будут вести не специалисты МФЦ, а сотрудники полиции. Пока написать заявление на получение биометрического паспорта можно лишь два дня в неделю - в понедельник и среду с 10.00 до 12.00 часов.
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