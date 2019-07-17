Паводок в Пермском крае. Последние новости
В Пермском крае продолжает развиваться нежданный паводок. География обширная – от севера Коми-Пермского округа до Барды. На эту минуту одна из самых критических точек – Верещагинский район, село Зюкайка. Здесь местная река поднялась на высоту до метра. Затопило не только огороды, но и дома и улицы. Специалисты пока ждут, что вода пойдет на убыль в течение дня.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.07.2019
Аномалия. Пермь наводняют пчелы а в регионах России насекомые гибнут
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 15.07.2019
Вероятный разлив нефти в реку - ситуация учебная
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.07.2019
Подробности тушения пожара на Центральном рынке Перми. Продавцы подсчитывают убытки
Как пермяк на легковушке Горадминистрацию протаранил
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.07.2019
В Перми открылся «Мир кубиков» – интерактивная выставка для детей и взрослых
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.07.2019
Добавить комментарий: