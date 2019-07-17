Паводок в Пермском крае. Последние новости

В Пермском крае продолжает развиваться нежданный паводок. География обширная – от севера Коми-Пермского округа до Барды. На эту минуту одна из самых критических точек – Верещагинский район, село Зюкайка. Здесь местная река поднялась на высоту до метра. Затопило не только огороды, но и дома и улицы. Специалисты пока ждут, что вода пойдет на убыль в течение дня.



