«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.07.2019
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.
|16.07.2019 в 23:15
|16.07.2019 в 18:21
|15.07.2019 в 23:15
|13.07.2019 в 00:00
|12.07.2019 в 23:15
|16.07.2019 в 08:18
|10.07.2019 в 15:28
|08.07.2019 в 11:01
|04.07.2019 в 00:02
|03.07.2019 в 23:11
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.07.2019
Проливные дожди вызвали паводок на реках в Кудымкарском районе
Аномалия. Пермь наводняют пчелы а в регионах России насекомые гибнут
ФНС рассчитала налоги пермяков за 2019 год
О проведении личного приема граждан сотрудниками Управления Минюста по Пермскому краю
The North Face - одежда и обувь для туризма
Несколько тысяч частных домов Пермского края получат доступ к цифровым сервисам в 2019 году
Употребление сырого мяса смертельно опасно
Каким профессиям желали бы обучаться жители городов России
«Ласточек» на железных дорогах Прикамья станет больше
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 15.07.2019
Назначены выборы депутатов дум Березовского, Александровского и Ординского муниципальных округов
Вероятный разлив нефти в реку - ситуация учебная
Замена замков, на что обратить внимание?
Горячая линия по расчетам за вывоз ТБО заработала в Прикамье
В Добрянке директор управляющей компании рискует стать подсудимым
Прожиточный минимум в России будет увеличен
На выходные в Перми полностью перекроют перекресток Революции и Компроса
Пермский УФАС проверит рекламу «божественной шаурмы»
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.07.2019
Подробности тушения пожара на Центральном рынке Перми. Продавцы подсчитывают убытки
Как пермяк на легковушке Горадминистрацию протаранил
Некоторые факты о «Бриллиантовой руке»
Сравнительный прогноз на матч Локомотив — Рубин 15 июля 2019
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Аномалия. Пермь наводняют пчелы а в регионах России насекомые гибнут
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 15.07.2019
Вероятный разлив нефти в реку - ситуация учебная
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.07.2019
Подробности тушения пожара на Центральном рынке Перми. Продавцы подсчитывают убытки
Как пермяк на легковушке Горадминистрацию протаранил
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.07.2019
В Перми открылся «Мир кубиков» – интерактивная выставка для детей и взрослых
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.07.2019
В Перми ураганом повредило новый Порш
Добавить комментарий: