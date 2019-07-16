Аномалия. Пермь наводняют пчелы а в регионах России насекомые гибнут

Сообщения о немалых скоплениях насекомых сперва появились в социальных сетях, теперь уже и специалисты заговорили о странной аномалии. Зафиксированы первые случаи нападения роя на людей. Пострадала молодая мать, гулявшая с коляской в районе городского экстрим-парка. Однако те же специалисты горожан спешат успокоить. Подробнее >>