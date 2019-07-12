Как пермяк на легковушке Горадминистрацию протаранил

Сломал информационный стенд, погнул опору дорожного знака, испортил фасад мэрии, а главное – нанес увечья человеку. Водителю Лады Гранта, чья машина сегодня наделала переполох на перекрестке Ленина и Сибирской, по-видимому, сухому из воды уже не выйти. Девушка, что попала под колеса его машины, как выяснилось, хоть и была с велосипедом, но слезла с него, чтобы как и положено перейти улицу по зебре. Но ее сбили, причем на тротуаре. Она сейчас в больнице с сотрясением мозга и ушибом темечка.

Второй участник ДТП, от удара с которым якобы уходил водитель Гранты, уехал с места происшествия. Но в округе полно камер - кто прав, кто виноват, разберутся компетентные органы. К вечеру появилась информация, что предполагаемый виновник, тот что на Ладе, пересекал перекресток на желтый сигнал светофора, а не на красный, как сообщалось изначально.