Подробности тушения пожара на Центральном рынке Перми. Продавцы подсчитывают убытки

Рабочий день для части сотрудников Центрального рынка Перми сегодня начался с разбора завалов. Все работы сопровождались оживленным обсуждением случившегося. Многие оказались свидетелями пожара, а некоторые даже чуть не стали пострадавшими.

Эти кадры были сняты до приезда основных сил пожарных на пермский центральный рынок. Постройки уже объяты пламенем, но в здание ещё заходят люди. Через мгновение крыша начинает полыхать.

В это время на заднем дворе спасали товар, ковры, технику. Гул сирен нарастал с каждой минутой.Огонь охватил всю крышу.Клубы дыма взмывали в небо. Пожарище было видно со всех концов города.