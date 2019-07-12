Подробности тушения пожара на Центральном рынке Перми. Продавцы подсчитывают убытки
Рабочий день для части сотрудников Центрального рынка Перми сегодня начался с разбора завалов. Все работы сопровождались оживленным обсуждением случившегося. Многие оказались свидетелями пожара, а некоторые даже чуть не стали пострадавшими.
Эти кадры были сняты до приезда основных сил пожарных на пермский центральный рынок. Постройки уже объяты пламенем, но в здание ещё заходят люди. Через мгновение крыша начинает полыхать.
В это время на заднем дворе спасали товар, ковры, технику. Гул сирен нарастал с каждой минутой.Огонь охватил всю крышу.Клубы дыма взмывали в небо. Пожарище было видно со всех концов города.
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