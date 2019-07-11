«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.07.2019

Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:

- Тушение продолжается, о пострадавших пока ничего не известно. В Перми произошел пожар на Центральном рынке.

- Особый допуск. В музее пермской артиллерии показали ранее неизвестные экспонаты.

- Все на старт. Глава Перми пригласил своих подчиненных и работников городской Думы на пробежку.