«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.07.2019
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:
- Тушение продолжается, о пострадавших пока ничего не известно. В Перми произошел пожар на Центральном рынке.
- Особый допуск. В музее пермской артиллерии показали ранее неизвестные экспонаты.
- Все на старт. Глава Перми пригласил своих подчиненных и работников городской Думы на пробежку.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.07.2019
В Перми ураганом повредило новый Порш
Такого вы еще не видели. Мастер делает картины из часов
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.07.2019
Трудовые династии комбината СВЕЗА
Фестиваль исторической реконструкции «Большие Хохловские маневры» состоится 3 августа
Чемпионат Приволжья по авиамодельному спорту прошел в Перми
Авиашоу «Крылья Пармы» - 2019 глазами зрителей
«Танцем слонов» на воздушных шарах завершилась «Небесная ярмарка» под Кунгуром
В Перми появился гемодиализный аппарат для детей
Добавить комментарий: