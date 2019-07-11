В Перми открылся «Мир кубиков» – интерактивная выставка для детей и взрослых
Катюша, дома обычно играет в куклы, но когда она увидела ручной экскаватор, не смогла удержаться от соблазна.
Поуправлять этой чудо машиной и собрать в ковш побольше различных деталей с сегодняшнего дня можно на интерактивной выставке "Мир кубиков" в торговом центре "СпешиLove". Здесь для детей организованно масса игровых зон.
Здесь масса статуй от классики до мультяшек, где каждому будет интересно найти что-то своё.
Эти статуи поражают не только детей, но и взрослых. Во-первых, своим размером, некоторые их них достигают двух метров, а во-вторых, своим изяществом и невероятной точностью исполнения.
Всеми известные братья Марио, и масса других статуй, все они собраны вручную из самых мелких деталей конструктора, их можно аккуратно трогать руками, а с некоторыми даже поиграть.
Ещё малыши могут снять свой мультфильм и отправить его на электронную почту родителей. Те, кто постарше, в огромной игровой комнате собирают из популярного конструктора различные предметы, историю для которых они придумывают прямо на ходу.
Пока одни увлечённо собирают свои мечты из мельчайших деталей. Другие могут погрузиться в виртуальную реальность, причём у взрослых это получается намного эмоциональнее, чем у детей.
Эта интерактивная выставка не имеет ограничений по возрасту. А детей до трех лет пускают бесплатно, но только в сопровождении родителей.
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