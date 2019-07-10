«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.07.2019

Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:

- 3 человека пострадали, 53 дерева упали, количество пострадавших авто уточняется. Пермь приходит в себя после 10-минутного урагана.

- Продавай пермское. Что интересного нашли в Прикамье представители торгпредств?

- Парад колясок. Чем в этом году удивляет родительская фантазия?