«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.07.2019
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:
- 3 человека пострадали, 53 дерева упали, количество пострадавших авто уточняется. Пермь приходит в себя после 10-минутного урагана.
- Продавай пермское. Что интересного нашли в Прикамье представители торгпредств?
- Парад колясок. Чем в этом году удивляет родительская фантазия?
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