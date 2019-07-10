← Такого вы еще не видели. Мастер делает картины из часов
В Перми ураганом повредило новый Порш
Пермь приходит в себя после урагана, обрушившегося два часа назад на краевую столицу. Сообщения о разрушениях еще продолжают поступать, но уже можно констатировать, что больше всего пострадала центральная часть города.
Ураган нисколько не пощадил центр Перми. Здесь две машины, одна из них новая, без номеров, дерево пронзило насквозь лобовое стекло, вторую машину вообще не видно из-за листьев. Провода просто болтаются, лежат на автомобилях. Они обесточены. Чуть дальше видно, что где начинается аллея на Комсомольском проспекте, подрядная организация пытается убрать большой щит, который тоже снесло ветром. Многие ветки надломаны. Своими силами и силами рабочих люди пытались все убрать. Наблюдалась небольшая пробка. Улица Монастырская очень пострадала. Еще одно очень большое дерево упало на машины, их уже эвакуировали. Очень много повалило деревьев также во дворе, прямо с корнями их вырвало.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Такого вы еще не видели. Мастер делает картины из часов
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.07.2019
Трудовые династии комбината СВЕЗА
Фестиваль исторической реконструкции «Большие Хохловские маневры» состоится 3 августа
Чемпионат Приволжья по авиамодельному спорту прошел в Перми
Авиашоу «Крылья Пармы» - 2019 глазами зрителей
«Танцем слонов» на воздушных шарах завершилась «Небесная ярмарка» под Кунгуром
В Перми появился гемодиализный аппарат для детей
Улицу Глеба Успенского откроют, а перекресток Луначарского-Газеты Звезда будет чаcтично закрыт
На видео попала погоня ДПС за грузовиками
Добавить комментарий: