В Перми ураганом повредило новый Порш

Пермь приходит в себя после урагана, обрушившегося два часа назад на краевую столицу. Сообщения о разрушениях еще продолжают поступать, но уже можно констатировать, что больше всего пострадала центральная часть города.

Ураган нисколько не пощадил центр Перми. Здесь две машины, одна из них новая, без номеров, дерево пронзило насквозь лобовое стекло, вторую машину вообще не видно из-за листьев. Провода просто болтаются, лежат на автомобилях. Они обесточены. Чуть дальше видно, что где начинается аллея на Комсомольском проспекте, подрядная организация пытается убрать большой щит, который тоже снесло ветром. Многие ветки надломаны. Своими силами и силами рабочих люди пытались все убрать. Наблюдалась небольшая пробка. Улица Монастырская очень пострадала. Еще одно очень большое дерево упало на машины, их уже эвакуировали. Очень много повалило деревьев также во дворе, прямо с корнями их вырвало.