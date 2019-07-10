Такого вы еще не видели. Мастер делает картины из часов
Сергей Пахомов, несколько лет назад прославившийся своими декоративными работами, выполненными из макарон, освоил еще один необычный материал – часы. В первую очередь будет интересно, где он берет сырье для своих картин, но как оказалось, сама техника производства тоже отдельный повод для увлекательного рассказа.
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