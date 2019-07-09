«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.07.2019

Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:

- Особый спрос. Что хвалил в Чусовом губернатор? Какие сегодня требования к территории опережающего социально-экономического развития?

- Нужен как воздух. Почему ветхий мост перекрыл кислород целой деревне?

- Остановись, время! Макаронных дел мастер из Краснокамска замахнулся на новое "сырье" - старые часы.