«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.07.2019
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:
- Особый спрос. Что хвалил в Чусовом губернатор? Какие сегодня требования к территории опережающего социально-экономического развития?
- Нужен как воздух. Почему ветхий мост перекрыл кислород целой деревне?
- Остановись, время! Макаронных дел мастер из Краснокамска замахнулся на новое "сырье" - старые часы.
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