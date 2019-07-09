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Трудовые династии комбината СВЕЗА
В поселке Уральский на местный фанерный комбинат начали водить экскурсии. Первую из них составили ветераны предприятия, которым интересно взглянуть своими глазами на плоды масштабной модернизации комбината, а также члены семей нынешних сотрудников "СВЕЗЫ". Им экскурсоводы попытались донести всю важность того, чем заняты их близкие.Ветеранов и их родственников пригласили на 40-минутную экскурсию. Им показывают, как работает современное производство фанеры и шпона.Сам фанерный комбинат был основан в середине прошлого века и прошел большой путь, от небольшого производства до современного завода.
Подобные экскурсии на предприятие проводятся постоянно, причем участвуют в них не только ветераны, но и родственники тех, кто сейчас работает на производстве.
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