Фестиваль исторической реконструкции «Большие Хохловские маневры» состоится 3 августа

Дата назначена и мероприятие состоится при любой погоде. Организаторы "Больших Хохловских маневров" сегодня провели пресс-конференцию и рассказали о новинках фестиваля исторической реконструкции в этом году. Дата – 3 и 4 августа, место прежнее – архитектурно-этнографический музей "Хохловка". Участниками в этом году станут клубы исторической реконструкции более, чем из двадцати городов России, а также из Чехии, Словакии и Казахстана. Помимо турниров и боев, гости мероприятия смогут посетить различные интерактивные площадки, мастер-классы, концерты военных песен и фольклорных коллективов, выставки и квесты. Завершит фестиваль масштабная реконструкция "Последний бой. Май 1945". Все массовые постановочные сражения состоятся на второй день фестиваля, первый день посвящен одиночным средневековым боям. Примечательно, что впервые за время существования "Больших маневров" организаторы обещают реконструировать воинскую амуницию и бои рубежа 17-18 веков, причем в качестве основной темы.