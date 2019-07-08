Чемпионат Приволжья по авиамодельному спорту прошел в Перми

Авиасобытие года – чемпионат Приволжья по авиамодельному спорту, который в СССР был весьма популярен, а в современной России переживает стадию подъема.

Этот день чемпионата Приволжского федерального округа групповой - соревнуются метательные планеры класса F3K. Даже в такую облачную погоду, с непредсказуемым ветром, модели успешно взлетают в небо, а вот насколько они там задержаться - целиком зависит от мастерства пилотов.Участники стартуют одновременно. Задача – налетать максимальное количество времени, которое ограничено 180 секундами.

Впрочем, не только в планере дело. Атлетическая подготовка спортсменов в этой дисциплине тоже важна. Указанная высота полета - 70 метров – возможна только при очень сильном броске.

Парадокс, но бюджетное финансирование соревнований подобного уровня в Пермском крае не предусмотрено, несмотря на все внимание к детскому спорту. Так что вкладываются сюда те, кто ищет влюбленных в самолеты. Разделяет вирус неба. За всю историю таких соревнований в Перми спонсор один - конструкторское бюро "Авиадвигатель".